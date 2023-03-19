شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب استاد القاهرة اليوم لاستضافة مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترسل إدارة النادى الأهلى اليوم، الأحد، خطاباً لمسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى لطلب خوض مباراة الهلال السودانى على أرضية الملعب، والتى تقام في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لإقامة اللقاء فى استاد القاهرة، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، والذى يتحفظ على اللعب مجددا بملعب السلام.

وتلقى مارسيل كولر نبأ سارا بعد انتعاش حظوظ الفريق في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسمت نتيجة التعادل (1-1) مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

النتيجة تصب فى مصلحة الأهلي، صاحب المركز الثالث فى المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، خلف صن داونز (11 نقطة)، والهلال (10 نقاط)، قبل مواجهة الفريق السوداني في الجولة الأخيرة.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع بدون نقاط.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

يذكر أن الأهلي خاض مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب السلام بحضور جماهيري يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج.

أما الهلال السوداني فقد خاض جميع مبارياته على ملعب الجوهرة الزرقاء بدون جماهير، لعدم استيفاء اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".