شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب رد رابطة الأندية على تأجيل مباراة المصرى.. وكولر يتمسك بالرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو الأهلى القرار النهائي لرابطة الأندية المحترفة على طلب المارد الأحمر تأجيل مباراة المصري البورسعيدى فى دور الستة عشر، والمقرر لها الاثنين 27 مارس الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتمسك السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، برفض المشاركة في بطولة رابطة الأندية المحترفة بسبب الإجهاد الذى يعانى منه لاعبوه طوال الفترة الماضية، وكذلك غياب اللاعبين الدوليين عن المشاركة فى مباراة المصرى.

وأرسلت إدارة النادي الأهلى خطابًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري، وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها

وتلقى كلٌّ من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم

كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.