شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد ثانى مباريات دور الثمانية من "بلاي أوف" دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأحد، 4 مباريات فى إطار ثاني مباريات منافسات دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة سيدات للموسم الرياضي 2022/2023.

وتأهل إلى دور الثمانية 8 فرق هى ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”، وتقام المباريات على صالة الألعاب بأكتوبر.

ومن المقرر أن يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره الزهور فى الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما يواجه فريق سبورتنج نظيره الصيد فى الرابعة عصرًا.

ويقابل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الشمس نظيره وادي دجلة في السادسة مساءً، بينما يواجه فريق الزمالك نظيره سموحة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحقق كل من الأهلي وسبورتنج ووادي دجلة والزمالك الفوز في أولى مباريات دور الثمانية من دوري الطائرة، والتي أقيمت أمس السبت.

يذكر أن الفريق الفائز من مباراة الأهلي والزهور، سيواجه الفائز من مباراة سبورتنج والصيد في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه الفائز من مباراة الشمس ووادي دجلة نظيره الفائز من لقاء الزمالك وسموحة.