شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود الشبراوى فى تدريبات الإسماعيلى وغيابه عن مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود الشبراوى لاعب الإسماعيلى للإصابة بالتواء فى أنكل القدم خلال التدريبات الأخيرة، ليتأكد غيابه عن الدراويش فى مباراة غزل المحلة فى كأس الرابطة.

ويغيب محمد مخلوف عن الإسماعيلى أمام غزل المحلة للإيقاف، وحصل مخلوف على 3 إنذارات فى بطولة كأس الرابطة الموسم الماضى الذى توج بلقبها الأول نادى فيوتشر بعد الفوز على غزل المحلة في النهائي.

ويختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الرابعة عصر غد، الاثنين، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الاندية المحترفة.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق الليلة.

وطلب حمزة الجمل من اللاعبين ضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

وتعادل الإسماعيلى مع فريق حرس الحدود إيجابيا بهدفين لكل فريق في أولى المباريات الودية التي لعبها الفريق، تقدم للدراويش عمر الساعى وتعادل للحرس محمود ممدوح وأضاف زيكو الهدف الثاني للحدود من ضربة جزاء وتعادل للإسماعيلى محمد حسن.

وقرر أبو بكر الحديدى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين من أجل مساندتهم فى الفترة المقبلة لإعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى فى بطولة الدورى.

ويعقد أبو بكر الحديدى العديد من الجلسات مع اللاعبين من أجل منحهم الثقة والعودة مستواهم المميز من أجل تحقيق الفوز وتجميع النقاط فى الفترة المقبلة.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى اللاعبين ببذل كل الجهد فى إزالة العقبات أمامهم، ليكون تركيزهم داخل الملعب فقط ويعيدون البسمة مرة أخرى لجماهير الإسماعيلية.