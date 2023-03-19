شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخب العراق يكتفي بفضية بطولة كأس آسيا للشباب بالهزيمة من أوزبكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتفى منتخب العراق بفضية بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، عقب الهزيمة من أوزبكستان في المباراة النهائية.

وخسر منتخب العراق من أوزبكستان بنتيجة 0-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب ميلي ستاديوم، في نهائي بطولة كأس آسيا للشباب.

وظل التعادل السلبي هو المسيطر على المباراة، وذلك على مدار 72 دقيقة، تبادل فيها منتخب العراق السيطرة مع أصحاب الأرض.



وفي الدقيقة 72 من عمر المباراة، حصل منتخب أوزبكستان على ركلة جزاء، سجل منها عمرعلي رحمونالييف هدف المباراة الوحيد.

وحاول لاعبو منتخب العراق خطف هدف التعادل في الدقائق الـ18 المتبقية من عمر المباراة، لكن استبسال أصحاب الأرض حال دون ذلك.

وبذلك يحقق منتخب أوزبكستان بطولة كأس آسيا للشباب لأول مرة في تاريخه، مستفيدا من إقامتها على أرضه وبين جماهيره.



في المقابل، أنهى منتخب العراق مشواره المميز في البطولة، والذي بدأ باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب أوزبكستان.

ونجح منتخب العراق في تخطي ربع النهائي بالفوز على إيران 1-0، قبل الفوز على منتخب اليابان في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح.

يُذكر أن منتخب العراق ضمن التأهل إلى بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعدما وصل إلى نصف النهائي، رفقة اليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.