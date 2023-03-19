شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب الكاف اليوم لإقامة مباراة الهلال السودانى أول أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترسل إدارة النادى الأهلى اليوم، الأحد، خطاباً لمسئولى الاتحاد الأفريقى "الكاف" لطلب خوض مباراة الهلال السودانى فى العاشرة مساء الأول من أبريل المقبل، بديلا من 31 مارس الجارى، فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويأتى طلب الأهلى من الكاف لمنح اللاعبين الدوليين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد نهاية مهمتهم مع منتخب مصر في 28 مارس الجارى بمواجهة مالاوى.

ويتواجد من الأهلى فى صفوف منتخب مصر سبعة لاعبين هم: (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار والمحدد لها يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة.

وتلقى مارسيل كولر نبأ سارا بعد انتعاش حظوظ الفريق في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسمت نتيجة التعادل (1-1) مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

النتيجة تصب في مصلحة الأهلي، صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف صن داونز (11 نقطة)، والهلال (10 نقاط)، قبل مواجهة الفريق السوداني في الجولة الأخيرة.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع بدون نقاط.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

يذكر أن الأهلي خاض مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب السلام بحضور جماهيري يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج.

أما الهلال السوداني فقد خاض جميع مبارياته على ملعب الجوهرة الزرقاء بدون جماهير، لعدم استيفاء اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".