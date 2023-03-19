شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة البارالمبية الأفريقية: مصر تلعب دورا مهما لتطوير الرياضة فى القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامسون دين، رئيس اللجنة البارالمبية الأفريقية، الكثير من الأمور عن استعدادات تنظيم البطولة الأفريقية وسبل التعاون بين اللجنتين المصرية والأفريقية خلال زيارته لمصر والتى شهدت حضور مؤتمر الاستدامة البيئية فى الأحداث الرياضية ، وزيارته لمعسكر منتخب البوتشا بصالة حسن مصطفى واجتماعه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكذلك الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وبسؤاله عن دور مصر لتطوير الرياضة البارالمبية بقارة أفريقيا قال فى تصريحات إعلامية، ”اللجنة البارالمبية الأفريقية تعلم تمامًا الدور الكبير الذى تقوم به مصر من أجل تطوير الرياضة فى القارة، حيث إن مصر لديها تاريخ كبير على صعيد الميداليات البارالمبية، وتسعى دائمًا لتقديم أفضل المستويات والمزيد من الميداليات فى جميع البطولات التي يشارك بها اللاعبون”.

وأكد سيمون دين أن الهدف الأساسي من زيارتى هو تفعيل الشراكة بيننا وبين مصر لتطوير الرياضة البارالمبية والنهوض بها، والرغبة فى تعاون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الاتحاد الأفريقي، لأن الوزير المصرى له دور كبير فى دعم الرياضات البارالمبية فى أفريقيا بشكل عام”.

كما أننا بصدد تنظيم البطولة الأفريقية بدولة غانا ونتمنى أن تكون مصر داعمه ومسانده لهذه البطولة لما لها من خبرات ناجحه على المستويين الأفريقى والدولى فى هذا الشأن

وعن رأيه فى البطولة الأفريقية التى أقيمت بمصر أكتوبر الماضى.

وأكد رئيس الاتحاد البارالمبى الأفريقى بقوله ليس غريباً على مصر تنظيم البطولات على أعلى مستوى وبشكل جيد ومتميز كثيرًا، حيث دائمًا ما يكون التنظيم هائل، ودائمًا ما يبذل الجميع جهدًا كبيرًا من أجل خروج البطولة بأفضل تنظيم”.