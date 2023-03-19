شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة.. تلخص مسيرة فيوتشر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السادسة مساء اليوم، يستضيف فريق فيوتشر نظيره إسكو دي كارا التوجولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث أبناء على ماهر عن الفوز فقط للحفاظ على فرص التأهل إلى ربع النهائي.

ويتواجد فيوتشر فى المجموعة الثالثة التى تضم كلا من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

منذ بداية النسخة الجارية، والتى تمثل أول مشاركة قارية لفريق فيوتشر منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، خاض فيوتشر 10 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث فاز فيوتشر فى 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر واحدة أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 6 أهداف فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

مشوار فيوتشر بالكونفدرالية دور الـ 64

ـ فيوتشر وفريق بول الأوغندي:

0/0 فى مباراة الذهاب

1/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 الأول

فيوتشر وكالون السيراليوني

2/0لفيوتشر في مباراة الذهاب

4/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 التكميلي

فيوتشر وبريميرو دي أوجستو الأنجولي

وتعادل الفريقان 1/1 مباراة الذهاب

تعادل الفريقان 1/1 في مباراة العودة

فاز فيوتشر بنتيجة 3ـ2 بركلات الجزاء الترجيحية

دور المجموعات

الجولة الأولى: التعادل مع إسكو كارا التوجولي 1/1 في توجو

الجولة الثانية: التعادل مع بيراميدز 1/1

الجولة الثالثة: الهزيمة أمام الجيش الملكي بالمغرب 2/0

الجولة الرابعة: الفوز على الجيش الملكي بالقاهرة 2/0.