شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد القوة الضاربة أمام سيراميكا فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، القوة الضاربة قبل مواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وعاد الثلاثى المصاب للمشاركة فى تدريبات سموحة، وهم النيجيرى صديق أوجولا الذى غاب أكثر من شهرين عن المشاركة فى المباريات، وكذلك الهانى سليمان الذى غاب عن آخر مباراتين، وكذلك محمد نادى الذى تعافى من إصابة الخلفية.

ويغيب الثنائى محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى عن سموحة أمام سيراميكا، نظرا لمشاركتهما مع المنتخب الأوليمبى في مباراتى زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وصرفت إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، مكافأة الفوز على المقاولون العرب فى الدورى للجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة سيراميكا فى كأس الرابطة.

وطبق أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة نظام التدريب اليومى على فترتين صباحية ومسائية، من أجل الاستعداد الجيد للارتباطات المقبلة والتى يبدأها الفريق أمام سيراميكا فى كأس رابطة الأندية.

ويلتقى فريق سموحة مع سيراميكا يوم الاثنين 21 مارس الجارى على استاد المقاولون العرب فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.