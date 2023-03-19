شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل فترة توقف الدوري لتصحيح الأوضاع بعد الوداع الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو نادى الزمالك فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر منتخب مصر، استعدادًا لمباراتي مالاوي المقرر لهما 24 ,28 مارس الجاري فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، من أجل تصحيح الأوضاع وترتيب الأوراق داخل القلعة البيضاء، خاصة بعدما ودع الفريق الكروى الأول بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

وخسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وبهذه النتيجة يتأهل فريقا الترجى وشباب بلوزداد رسميًا لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، قبل الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث أصبح ترتيب المجموعة كالتالي، الترجي التونسى فى الصدارة برصيد 10 نقاط، وشباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويرغب مسئولو الزمالك فى تحديد الأسباب التي أدت لإخفاق الفريق فى البطولة الأفريقية، وكذلك تراجع مركزه فى بطولة الدورى، ليصبح فى المركز الخامس برصيد 33 نقطة، وهو الأمر الذى ترفضه الإدارة وجماهير الفريق الأبيض.

من جانبه قال سليمان وهدان، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إن هناك قرارات حاسمة سيتم اتخاذها فى الفترة الحالية من أجل الزمالك بعد الخروج الأفريقيى، وأضاف، "أقدم اعتذارى لجماهير الزمالك على هذه النتيجة المؤسفة والخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسنتخذ فرارات حاسمة فى الساعات المقبلة".

وأضاف، "اللاعبون قدموا مباراة جيدة ولن نبحث عن شماعات نعلق عليها الأخطاء، والهزيمة من شباب بلوزداد فى القاهرة أثر على مسيرة الفريق فى الدورى، وكذلك التعادل مع المريخ فى ليبيا، وهناك مؤامرات على الزمالك فى الفترة الأخيرة بتسريب بعض عقود اللاعبين قبل مباريات الزمالك بيوم واحد لكى يشتت أذهان اللاعبين، لصالح من؟".

وتابع سليمان وهدان، "نبحث عن اللهو الخفى بخصوص تسريب عقود لاعبى الزماك، والنادى يواجه معركة غير شريفة، حينما رأوا الزمالك يفوز على الترجى وانتعاش آماله بدأوا فى تسريب العقود لإيقاف صحوته".

وأوضح أنه "سيتم تقييم موقف الجهاز الفنى فى هذه الفترة وأنا ضد أى قرار انفعالى بشأن مصير الجهاز الفنى لفريق الكرة بالزمالك، وسنتخذ القرار الأنسب لصالح الزمالك وجماهيره، وسنطلب مذكرة من جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة وإدارة الكرة عن أسباب الخروج الأفريقى".