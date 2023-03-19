شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على الجيش الملكى المغربى الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ضيفًا ثقيلاً على الجيش الملكى المغربى، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وستشهد المباراة قوة وندية بين الفريقين، خاصة أن كلا منهما يسعى لحصد بطاقة التأهل كأول مجموعته، لاسيما أن الجيش الملكى سبق وتعادل مع بيراميدز في القاهرة بهدفين مقابل هدفين.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

من جانبه تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، مع لاعبى فريقه حول أهمية التركيز فى المباراة، والعمل على تحقيق الفوز وتعويض التعادل الذى حدث في مباراة الفريقين بالقاهرة، وحذر باتشيكو من انطلاقات مهاجمى الفريق المغربى، كما طلب الخواجة البرتغالى من خط هجومه التركيز طوال شوطى المباراة والسعى للتسجيل المبكر في شباك الجيش الملكى.

وكان باتشيكو أعلن قائمة المباراة وضمت كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق- أحمد فتحي، خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى في حراسة المرمى، وفى الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - محمود صابر، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويفقد فريق بيراميدز الثنائي بلاتي توريه لاعب الوسط البوركيني، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي في رحلة المغرب لمواجهة الجيش الملكي، بسبب حصول توريه على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة أسكو كارا التوجولي الماضية ليغيب بسبب الإيقاف عن مواجهة الجيش الملكي بالمغرب، في المقابل، يغيب فخري لاكاي عن الرحلة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره عن الملاعب قرابة ٦ أسابيع كاملة للعلاج والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.