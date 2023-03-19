الامارات | أبطال إفريقيا: الوداد وشبيبة القبائل يُنجزان التأهل.. وصنداونز يسدي خدمة للأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحق الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب وشبيبة القبائل الجزائري بركب المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، إثر تعادل الاول مع مضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية سلباً أمس، وتغلب الثاني على ضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي 1-صفر. وأسدى ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي خدمة كبيرة للأهلي المصري، بعدما أسقط مضيفه الهلال السوداني في فخ التعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وبعد خسارته افتتاحاً أمام شبيبة القبائل، بات الوداد أول المتأهلين عن المجموعة الأولى، إذ رفع رصيده إلى 10 نقاط، خلف الشبيبة بفارق المواجهة المباشرة، ويأتي بترو أتلتيكو ثالثاً بأربع نقاط فيما بقي فيتا في ذيل الترتيب بأربع نقاط أيضاً.

في المقابل، أبقى ماميلودي صنداونز الضامن لتأهله منذ الجولة السابقة، على آمال الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (10)، بعدما عاد بالتعادل من أرض مضيفه الهلال السوداني 1-1 على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان. وحافظ صنداونز على صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام الهلال ويأتي الأهلي، الفائز الجمعة على كوتون سبور الكاميروني برباعية نظيفة، ثالثاً بسبع نقاط وكوتون رابعاً بلا رصيد. ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة ليبلغ الدور التالي، بينما يكفي الهلال التعادل. وفوّت الفريق السوداني الفرصة بعدما أضاع لاعبه الدولي أطهر الطاهر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وتحسر المدرب الكونغولي الديموقراطي للهلال فلوران إيبينغي على الفرص التي أهدرها فريقه، وقال "قدمنا مباراة كبيرة ضد صنداونز وليست سهلة على الإطلاق، إذ واجهنا خصماً صعبا للغاية". وأضاف "لعبنا بطريقة مغايرة عن السابق بغية اللعب على نحو أفضل وأسرع، لكن في الشوط الثاني سجلوا في مرمانا إثر خطأ من الحارس وأهدرنا فرصة التاهل بإضاعتنا ركلة الجزاء". وعن المباراة الحاسمة ضد الأهلي قال إيبنغي إنها "صعبة للغاية لأننا سنلعب خارج ملعبنا ولكننا سنفعل ما في وسعنا من أجل التأهل".

وضمن الرجاء الرياضي المغربي صدارة المجموعة الثالثة بتعادله ومضيفه فايبرز الأوغندي 1-1 في كمبالا ضمن المجموعة الثالثة. وخاض الفريق المغربي اللقاء بتشكيلة شبه احتياطية بعدما ضمن بلوغ ربع النهائي منذ الجولة الماضية، حيث آثر المدرب التونسي منذر الكبيّر إراحة أساسييه تحضيراً للمواجهة المقبلة في البطولة المحلية مقابل الدفع ببعض الوجوه الجديدة مثل حسين رحيمي وزكريا لبيب. وفي المجموعة ذاتها، حسم سيمبا التنزاني البطاقة الثانية بعدما اكتسح ضيفه حوريا الغيني 7-صفر في دار السلام. وحافظ الرجاء على الصدارة برصيد 13 نقطة، متقدما على سيمبا 9 نقاط، ليضمنا التذكرتين المؤهلتين لربع النهائي، بينما يأتي حوريا كوناكري الغيني ثالثا بأربع نقاط وفايبرز الأخير بنقطة واحدة.