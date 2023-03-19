شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لقاءات اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. المنصورة والبلدية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، 6 لقاءات نارية فى إطار افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى، بين أبوقير للأسمدة وجمهورية شبين، الحمام مع المصرى بالسلوم، المنصورة مع بلدية المحلة، سبورتنج مع الهلال بالضبعة، الأوليمبى مع المجد السكندرى، بايونيرز نبروه.

يستضيف فريق المنصورة صاحب المركز الثامن برصيد 30 نقطة، فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ويسعى ياسر الكنانى المدير الفنى للمنصورة فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى خطف النقاط الثلاثة من أجل التقدم أكثر فى جدول الترتيب، فى المقابل يأمل أحمد عبد الرؤوف مدرب البلدية فى العودة بالنقاط الثلاثة من المنصورة من أجل مواصلة الضغط على طنطا وجمهورية شبين لانتزاع الصدارة والاقتراب من العودة للممتاز.

ويحل فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، ضيفا على فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويسعى عصام شعبان مدرب شبين فى انتزاع الصدارة مؤقتا بالفوز وخطف الثلاث نقاط فى انتظار هدية من بروكسى أمام طنطا الثلاثاء، فى المقابل يأمل أيمن المزين مدرب أبوقير للأسمدة فى مواصلة الزحف نحو المقدمة مستغلا عاملى الأرض والجمهور فى إيقاف زحف أبناء شبين.

ويستقبل فريق الأوليمبى صاحب المركز التاسع برصيد 29 نقطة، فريق المجد السكندرى الرابع عشر برصيد 19 نقطة، فى مباراة سهلة لأبناء حسام عبد العال الذى طالب اللاعبين بضرورة التركيز على إنهاء المباراة مبكرا والحذر من صحوة المجد بعد تغيير الجهاز الفنى له، فى المقابل يأمل علاء إبراهيم المدير الفنى الجديد للمجد فى تحقيق المفاجأة والعودة أول ثلاث نقاط له مع الفريق، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد لهم من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من الحمام مع المصرى بالسلوم، سبورتنج مع الهلال بالضبعة، وأخيرا بايونيرز مع اتحاد نبروه.

وتختتم مباريات هذه الجولة فى هذه المجموعة يوم الثلاثاء بمواجهين ناريتين بين طنطا وبروكسى، وكفر الشيخ مع دكرنس.