شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لقاءات اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. المنصورة والبلدية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
يستضيف فريق المنصورة صاحب المركز الثامن برصيد 30 نقطة، فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ويسعى ياسر الكنانى المدير الفنى للمنصورة فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى خطف النقاط الثلاثة من أجل التقدم أكثر فى جدول الترتيب، فى المقابل يأمل أحمد عبد الرؤوف مدرب البلدية فى العودة بالنقاط الثلاثة من المنصورة من أجل مواصلة الضغط على طنطا وجمهورية شبين لانتزاع الصدارة والاقتراب من العودة للممتاز.
ويستقبل فريق الأوليمبى صاحب المركز التاسع برصيد 29 نقطة، فريق المجد السكندرى الرابع عشر برصيد 19 نقطة، فى مباراة سهلة لأبناء حسام عبد العال الذى طالب اللاعبين بضرورة التركيز على إنهاء المباراة مبكرا والحذر من صحوة المجد بعد تغيير الجهاز الفنى له، فى المقابل يأمل علاء إبراهيم المدير الفنى الجديد للمجد فى تحقيق المفاجأة والعودة أول ثلاث نقاط له مع الفريق، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد لهم من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط.
ويلتقى فى نفس التوقيت كل من الحمام مع المصرى بالسلوم، سبورتنج مع الهلال بالضبعة، وأخيرا بايونيرز مع اتحاد نبروه.
وتختتم مباريات هذه الجولة فى هذه المجموعة يوم الثلاثاء بمواجهين ناريتين بين طنطا وبروكسى، وكفر الشيخ مع دكرنس.