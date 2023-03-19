شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستدرج إسكو دي كارا الليلة للحفاظ على فرص التأهل فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السادسة مساء اليوم، يستضيف فريق فيوتشر نظيره إسكو دي كارا التوجولي فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث أبناء علي ماهر عن الفوز فقط للحفاظ على فرص التأهل إلى ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب، التى جمعت الفريقين فى توجو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وبات فريق إسكو خارج حسابات التأهل، حيث لم يحصد بطل توجو سوى نقطة واحدة فقط منذ انطلاق دور المجموعات.

ويتواجد فيوتشر فى المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد مباراة فيوتشر، تواجد علي ماهر في قيادة الفريق لأول مرة من على مقاعد البدلاء بعدما قاده طوال مباريات البطولة من المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

وحذر علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي فيوتشر من المجازفة بالاندفاع الهجومي دون تأمين خط الظهر، وذلك في مباراة إسكو دي كارا المرتقبة، و شدد مدرب فيوتشر، على أهمية عدم استقبال أي أهداف يمكنها أن تشكل ضغط على الفريق خلال اللقاء، كما حذر أيضاً من التسرع في إنهاء الهجمات، مؤكداً ضرورة استغلال كل فرصة تتاح للاعبين على المرمى، خاصة وأن الفريق يبحث عن الفوز فقط للحفاظ على فرصته في التأهل إلى ربع النهائي.

ويفتقد فريق فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز نجومه خلال المباراة المرتقبة، وهما، سعد سمير كابتن الفريق بعد تجدد إصابته، وعمر كمال عبد الواحد وذلك لإصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: جوناثان أنجويم، محمود رزق، محمود مرعي، باسم على، خط الوسط: مهند لاشين، محمد رضا، كريم نيدفيد، خط الهجوم: محمد فاروق، مروان محسن، ناصر ماهر.