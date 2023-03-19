شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كورتوا قبل مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام تيبوا كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره برشلونة، في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة، اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات لـ كورتوا: للفوز بدوري الأبطال، عليك أن تهزم الأقوى، هذا ما هو عليه.

وتابع: المباراة ضد تشيلسي دائمًا ما تكون مميزة بالنسبة لي، بالنسبة لروديجر، من أجل إيدن هازارد، وسنرى ما إذا كنا سنحقق المزيد.

وأشار: أولًا علينا التركيز على مباراة برشلونة (المقرر خوضها مساء الأحد في الدوري الإسباني) وبعد العودة من فترة التوقف الدولي نأملأن نحقق أداءً جيدًا في أبريل.

وعن احتمالية الفوز بدوري أبطال إفريقيا: العام الماضي لم يكن أحد يعتقد أننا يمكن أن نفوز وهذا العام لا نعرف، لكننا سنكون دائمًا أحدالمرشحين.

وعن استمرار أنشيلوتي: نعم بالطبع، إنه مدرب رائع واللاعبون تربطهم علاقة جيدة، هذه ليست قراراتنا لكننا نقاتل معه للفوز بالألقاب وهو مدربنا.