المقاولون العرب يتحدى حرس الحدود اليوم فى دور الـ16 بكأس رابطة الأندية

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المقاولون العرب ، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، فريق حرس الحدود باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

وعكف شوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، على مراجعة المباريات السابقة لفريق حرس الحدود بالدوري لدراسته بشكل مفصل، وصحح الأخطاء التي سقط فيها لاعبو المقاولون خلال آخر 3 مباريات بالدوري على وجه التحديد، ليتلقى ذئاب الجبل 3 هزائم متتالية، أمام فاركو ثم الأهلي وأخيراً سموحة، وهو ما دق ناقوس الخطر في قلعة الجبل الأخضر، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حققها الفريق قبل تلك المباريات الثلاثة.

وأكد شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، أن فريقه لا يعتمد على النجم الواحد، وأن هناك قصوراً فى ترجمة الفرص إلى أهداف، وقال مدرب المقاولون عقب الهزيمة أمام سموحة بهدف نظيف في الجولة 21 بالدوري: اهتزت شباكنا من تسديدة بعيدة، ولم نتعرض لخطورة على مدار دقائق المباراة، خسارة سموحة بمثابة درس للاعبي المقاولون العرب، لعبنا بضغط هجومي لفترات طويلة أمام فريق جيد يضم لاعبين مميزين".

وفى المقابل، استقر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب على إجراء بعض التعديلات في تشكيل الحرس أمام المقاولون العرب، حيث يبدأ أيوب بتشكيل مكون من أحمد السعدني في حراسة المرمى وخط الدفاع: محمد رضا، محمود بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط:مصطفي جمال، أحمد فيليكس، مصطفى صبحي، على أن يقود الهجوم فالانتين ومصطفي زيكو وإيمانويل.

ويرى أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه يملك كل مقومات البقاء في الدوري الممتاز، موضحا أنه يثق في قدرات اللاعبين وخبراتهم رغم المعاناة في الأسابيع الأخيرة، بعدما توقف رصيد الانتصارات عند 3 مباريات فقط هذا الموسم.

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