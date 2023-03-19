شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى أيام "بلاى أوف" ربع نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الأحد، مباريات قوية فى ثانى أيام دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة سيدات للموسم الرياضي 2022/2023.

وتأهل 8 فرق إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهى ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

ومن المقرر أن تقام المباريات اليوم، الأحد، على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر الدولة للالعاب الرياضية "زويل"، بين كل من الزهور مع الأهلى و الصيد مع سبورتنج و وادى دجلة مع الشمس و سموحة مع الزمالك .

جدير بالذكر أن الفريق الفائز من مباراة الأهلي والزهور، سيواجه الفائز من مباراة سبورتنج والصيد في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه الفائز من مباراة الشمس ووادي دجلة نظيره الفائز من لقاء الزمالك وسموحة.