شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تجهيز ياسر إبراهيم لمباريات كأس الرابطة بعد إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر للمشاركة فى المباريات بدءاً من بطولة كأس الرابطة، لاسيما بعد شكواه من آلام فى عضلة السمانة قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى الاطمئنان على حالة ياسر إبراهيم وموقفه من خوض التدريبات الجماعية، والبرنامج التأهيلي الذى سيخضع له خلال الأيام المقبلة، فى ظل رغبة الجهاز الفني فى معرفة الأسماء الجاهزة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة

من جهته قال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام القطن الكاميروني، واستحق الفوز برباعية نظيفة، موضحا أن الفريق تعامل مع المباراة بشكل مميز، ورغم إهدار عدة فرص إلا أن اللاعبين تمتعوا بالهدوء، ونجحوا في خلق العديد من الفرص وتحويلها إلى أهداف، فيما أشاد بالمستوى المميز من جانب محمود كهربا وتسجيله ثلاثة أهداف خلال اللقاء.

وأضاف أنه حرص على إعداد اللاعبين نفسيًّا للمباراة، وهو ما أسهم في تجاوز الفترة الصعبة الأخيرة، وانعكس ذلك على أداء الجميع في التدريبات، وكان له أثر كبير على الأداء في مباراة القطن، مؤكدا أن الفريق يعاني من ضغط المباريات، وهو ما يدفعنا إلى إجراء تعديلات في التشكيلة، والفترة القادمة لدينا مزيد من الضغط، وهو ما يجعلنا بحاجة إلى تدوير اللعب بين الجميع.

وشدد على أن الأهلي سوف يستعد بقوة للمواجهات القادمة، وسوف يضع برنامج إعداد خلال فترة التوقف الدولي، وسيعتبرها بمثابة فترة إعداد جديدة للجميع.