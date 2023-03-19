شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز والجيش الملكى اليوم الأحد فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على الجيش الملكى المغربى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وهى المباراة التى يسعى خلالها بيراميدز لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور الربع نهائي؛ بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة السادسة والأخيرة، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتى بطل توجو فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكى

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين فى مصر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

سيناريوهات تأهل بيراميدز

يدخل بيراميدز مباراة الجيش الملكى أملا فى تحقيق الانتصار لحَسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور الربع نهائي؛ بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة السادسة والأخيرة.

أما فى حال تَعادله؛ فإنه سوف يحتاج لتحقيق الفوز فى اللقاء القادم على فيوتشر، وكذلك في حال هزيمته.

وفى المقابل، يأمل الفريق المغربي فى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة؛ من أجل التربع على صدارة المجموعة؛ برصيد عشرة نقاط، وبالتالي؛ فإنه سوف يتمكن من التأهل رسميًا إلى الدور القادم.

ويغيب عن بيراميدز أمام الجيش الملكى عدد من اللاعبين، على رأسهم الدولي البوركينابى بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على إنذار ثالث أمام أسكو كارا.

غيابات بيراميدز أمام الجيش الملكى المغربى

فيما يغيب المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية والتي تبعده عن الملاعب قرابة 6 أسابيع.

رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية، بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لأشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من الرحلة مع مواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

إسلام عيسى بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة، حيث غاب عن التدريب الأخير بسبب نزلة البرد وفضل الجهاز الفني استبعاده للعلاج في القاهرة.