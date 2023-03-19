شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع جهاز الأهلى منح الفرصة لـ سافيو فى مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع معاونيه إمكانية منح فرصة المشاركة للبرازيلي برونو سافيو فى مباريات كأس الرابطة، والتى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة المصري البورسعيدي، لاسيما بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الماضية لظروف الإصابة.

وغاب برونو سافيو عن المشاركة مع الأهلي لظروف الإصابة بجزع في الركبة ولم يتمكن من المشاركة مع فريقه فى منافسات كأس العالم للأندية، وابتعد عن المشاركة فى المباريات لفترة طويلة.

ويبحث الجهاز الفني إمكانية منحه الفرصة فى المباريات القادمة، في ظل رغبته فى تطبيق سياسة التدوير خلال المشاركة في كأس الرابطة ومنح الفرصة لكل اللاعبين البدلاء والذين لا يحصلون على فرصة حقيقة للمشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة