شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على راحة من التدريبات اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراته أمام القطن الكاميروني، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية في المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل رباعية الأهلي في مرمى القطن الكاميروني محمود كهربا "هاتريك" وبيرسي تاو هدف.

وسيغيب عدد كبير من لاعبي الأهلي عن التدريبات المقبلة فور استئنافها بسبب انضمامهم للمنتخبين الأول والأولمبي، ويستعد المنتخب الأول لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى تصفيات أمم أفريقيا 2024 وتقام المباراة الأولى في القاهرة والثانية في مالاوي ، فيما يستعد المنتخب الأولمبي لمباراتي زامبيا يومي 22 و26 مارس الجاري في المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة بدورها لأولمبياد 2024 بباريس.

ويرتبط الأهلي بعدة مباريات الفترة المقبلة، أبرزها المصري فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة 27 مارس الجارى، ثم مواجهة الهلال السوداني بالقاهرة فى ختام منافسات دور المجموعات.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى و المصري البورسعيدى بكأس الرابطة

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس الجاري باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة

طريق الأهلى فى البطولة بعد مواجهة المصرى فى دور الـ16

وحسب طريق الأهلى في البطولة، فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي فى دور الثمانية.

وحال تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بكأس رابطة الاندية فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.