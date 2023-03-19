شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة فيوتشر واسكو ودى كارا فى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً، عندما يستضيف نظيره إسكو دي كارا التوجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث أبناء علي ماهر عن الفوز فقط للحفاظ على فرص التأهل إلى ربع النهائي.

موعد مباراة فيوتشر وإسكو دي كارا

تقام مباراة فيوتشر وإسكو دى كارا فى السادسة مساءً باستاد السلام.

استهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات، بالتعادل مع إسكو دي كارا خارج الديار بهدف لمثله، قبل أن يتعادل بنفس النتيجة أمام بيراميدز في الجولة الثانية، ثم خسر أمام الجيش الملكي في المغرب بهدفين نظيفين، قبل أن يفوز عليه في القاهرة بنفس النتيجة.

مشوار فيوتشر في دور المجموعات

ترتيب مجموعة فيوتشر

يتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

علي ماهر يظهر على مقاعد البدلاء

ومن المقرر أن تشهد مباراة فيوتشر، تواجد علي ماهر في قيادة الفريق لأول مرة من على مقاعد البدلاء بعدما قاده طوال مباريات البطولة من المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

ويفتقد فريق فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز نجومه خلال المباراة المرتقبة، وهما، سعد سمير كابتن الفريق بعد تجدد إصابته، وعمر كمال عبد الواحد وذلك لإصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: جوناثان أنجويم، محمود رزق، محمود مرعي، باسم على، خط الوسط: مهند لاشين، محمد رضا، كريم نيدفيد، خط الهجوم: محمد فاروق، مروان محسن، ناصر ماهر.