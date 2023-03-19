شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم.. طنطا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق طنطا، بقيادة عمرو أنور، ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى برصيد 40 نقطة، متفوقا بالأهداف عن فريق جمهورية شبين بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم..

1 طنطا 40 نقطة

2 جمهورية شبين 40 نقطة

3 بلدية المحلة 38 نقطة

4 دكرنس 38 نقطة

5 أبو قير للأسمدة 35 نقطة

6 كفر الشيخ 35 نقطة

7 بروكسى ورك 34 نقطة

8 المنصورة 30 نقطة

9 الأوليمبى 29 نقطة

10 سبورتنج 28 نقطة

11 اتحاد نبروه 26 نقطة

12 الحمام 25 نقطة

13 الهلال بالضبعة 20 نقطة

14 المجد السكندرى 19 نقطة

15 بايونيرز 13نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة

ويستضيف فريق المنصورة صاحب المركز الثامن برصيد 30 نقطة، فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ويسعى ياسر الكنانى المدير الفنى للمنصورة فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى خطف النقاط الثلاثة من أجل التقدم أكثر فى جدول الترتيب، فى المقابل يأمل أحمد عبد الرؤوف مدرب البلدية فى العودة بالنقاط الثلاثة من المنصورة من أجل مواصلة الضغط على طنطا وجمهورية شبين لانتزاع الصدارة والاقتراب من العودة للممتاز.

ويحل فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، ضيفا على فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويسعى

عصام شعبان مدرب شبين فى انتزاع الصدارة مؤقتا بالفوز وخطف الثلاث نقاط فى انتظار هدية من بروكسى أمام طنطا الثلاثاء، فى المقابل يأمل أيمن المزين مدرب أبوقير للأسمدة فى مواصلة الزحف نحو المقدمة مستغلا عاملى الأرض والجمهور فى إيقاف زحف أبناء شبين.

ويستقبل فريق الأوليمبى صاحب المركز التاسع برصيد 29 نقطة، فريق المجد السكندرى الرابع عشر برصيد 19 نقطة، فى مباراة سهلة لأبناء حسام عبد العال الذى طالب اللاعبين بضرورة التركيز على إنهاء المباراة مبكرا والحذر من صحوة المجد بعد تغيير الجهاز الفنى له، فى المقابل يأمل علاء إبراهيم المدير الفنى الجديد للمجد فى تحقيق المفاجأة والعودة أول ثلاث نقاط له مع الفريق، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد لهم من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من الحمام مع المصرى بالسلوم، سبورتنج مع الهلال بالضبعة، وأخيرا بايونيرز مع اتحاد نبروه.

وتختتم مباريات هذه الجولة فى هذه المجموعة يوم الثلاثاء بمواجهين ناريتين بين طنطا وبروكسى، وكفر الشيخ مع دكرنس.