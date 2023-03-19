شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى اليوم الأحد 19 / 3 / 2023 فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز لخوض واحدة من أهم اللقاءات الخاصة به في الوقت الراهن، عندما يواجه الجيش الملكي المغربى أملا فى تحقيق الانتصار من أجل حَسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور الربع نهائي؛ بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة السادسة والأخيرة.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى

يحل بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره الجيش الملكى المغربى فى التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويغيب عن بيراميدز أمام الجيش الملكى عدد من اللاعبين، على رأسهم الدولي البوركينابي بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على إنذار ثالث أمام أسكو كارا.

غيابات بيراميدز أمام الجيش الملكى المغربى

فيما يغيب المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتي تبعده عن الملاعب قرابة 6 أسابيع.

رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية، بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لأشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من الرحلة مع مواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

إسلام عيسى بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة، حيث غاب عن التدريب الأخير بسبب نزلة البرد وفضل الجهاز الفني استبعاده للعلاج في القاهرة.