في رسالة إلى الكاف.. الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

أرسل النادي الأهلي فاكسًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتغيير موعد مباراة الفريق القادمة في دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبحسب ما ذكر موقع "بطولات"، طلب الأهلي إقامة المباراة يوم 1 أبريل 2023 المقبل وذلك بدلًا من إقامة اللقاء يوم 31 مارس الجاري.

ويرغب الأهلي في إقامة المباراة في العاشرة مساء يوم الأول من أبريل، وهو ما يمنح اللاعبين الدوليين المزيد من الوقت للتدرب تحت قيادة السويسري مارسيل كولر عقب انتهاء فترة التوقف الدولية المقبلة.

ويبحث الأهلي عن الفوز على الهلال بهدف نظيف، للوصول إلى النقطة العاشرة بالتساوي مع الفريق السوداني وكذلك التساوي في المواجهات المباشرة "1-0" لكل منهما، من أجل التأهل بفارق الأهداف.

وفي حال تمكن الهلال من هز شباك الأهلي بهدف، سوف يحتاج الفريق الأحمر للفوز بفارق هدفين أي بنتيجة 3-1.