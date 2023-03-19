من داخل محبسه.. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لجماهير النادي، بعد خروج الفريق الأبيض من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وكان الزمالك قد خرج رسميا من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد، مساء الجمعة في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

ويقضي مرتضى منصور فترة عقوبة داخل السجن لمدة شهر واحد، بعد إدانته في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

رسالة مرتضى منصور

وكشف محمود العسال، المستشار القانوني للنادي الزمالك، عن رسالة وجهها مرتضى منصور لجماهير النادي بعدما قام بزيارته في محبسه اليوم السبت.

ووفقا لموقع "العين" الإخباري، كتب العسال منشوراً عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قال فيه: "اليوم بعد زيارة المستشار مرتضى في محبسه، قام بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك العريضة".

وأضاف العسال أن مرتضى منصور أكد أنه سيقوم بإصدار قرارات حاسمة لتصحيح المسار فور خروجه من الحبس يوم الأحد المقبل بعد انتهاء مدة الشهر، مشددا على "تمسكه برفضه التام في التفريط في حقوق النادي".

وفي وقت سابق، أكد سليمان وهدان، القائم بأعمال رئيس الزمالك، أن مجلس الإدارة بصدد اتخاذ قرارات حاسمة خلال الساعات القليلة الماضية.

ويعيش الزمالك موسما صعبا بعدما ودع دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي من دور المجموعات، كما خسر الفريق لقبي كأس مصر والسوبر المصري، وتقلصت آماله بشكل كبير في الاحتفاظ بلقب الدوري.