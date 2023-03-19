شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينهى استعداداته الليلة لمواجهة زعيم الثغر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة طارق العشري استعداداته اليوم الأحد لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الاندية المحترفة.

ويخوض فاركو مرانه الأخير ثم يعلن طارق العشري قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وعكف طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، لعدم تكرارها فى مباراة الاتحاد السكندري بكأس رابطة الأندية.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواجهة تجمع الفريق الأول بنادي فاركو مع نظيره الاتحاد السكندري بملعب الأخير.

ويلتقي الفائز من مواجهة فاركو والاتحاد مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي بدور الـ 8.

ويدرس طارق العشري مباريات زعيم الثغر بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى كأس الرابطة بحثاً عن انتصار جديد للبرتقالى.

ويسير طارق العشري بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق ، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل مع الاسماعيلى.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

اختار البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لاعب وسط نادي فاركو محمود جهاد ضمن قائمة مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عام.