شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر واسكو ودى كارا فى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر نظيره إسكو دي كارا التوجولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث أبناء على ماهر عن الفوز فقط للحفاظ على فرص التأهل إلى ربع النهائي.





تقام مباراة فيوتشر وإسكو دى كارا في السادسة مساءً باستاد السلام.

موعد مباراة فيوتشر وإسكو دي كارا

نتيجة مباراة الذهاب بين فيوتشر واسكو دي كارا

وكانت مباراة الذهاب، التى جمعت الفريقين في توجو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وبات فريق إسكو خارج حسابات التأهل، حيث لم يحصد بطل توجو سوى نقطة واحدة فقط منذ انطلاق دور المجموعات.

ترتيب مجموعة فيوتشر

ويتواجد فيوتشر فى المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

علي ماهر يظهر على مقاعد البدلاء

ومن المقرر أن تشهد مباراة فيوتشر، تواجد علي ماهر في قيادة الفريق لأول مرة من على مقاعد البدلاء بعدما قاده طوال مباريات البطولة من المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

ويفتقد فريق فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز نجومه خلال المباراة المرتقبة هما، سعد سمير قائد الفريق بعد تجدد إصابته، وعمر كمال عبد الواحد لإصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة.

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: جوناثان أنجويم، محمود رزق، محمود مرعي، باسم على، خط الوسط: مهند لاشين، محمد رضا، كريم نيدفيد، خط الهجوم: محمد فاروق، مروان محسن، ناصر ماهر.