سموحة يصرف مكافأة الفوز على المقاولون لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة سيراميكا

القاهرة - سامية سيد - صرفت إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، مكافأة الفوز على المقاولون العرب فى الدورى للجهاز الفنى واللاعبين، لتحفيزهم قبل مواجهة سيراميكا فى كأس الرابطة.

ويستعد سموحة لمواجهة سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويغيب الثنائى محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى عن سموحة أمام سيراميكا، نظرا لمشاركتهما مع المنتخب الأوليمبى في مباراتى زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وشارك النيجيرى صديق أوجولا والهانى سليمان فى تدريب سموحة، بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة سيراميكا فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترف بعد غياب الفترة الماضية.

وعانى صديق أوجولا من مزق فى العضلة الضامة أبعدته عن الفريق السكندرى أكثر من شهرين، ليؤكد جاهزيته للعودة مجددا لتدعيم صفوف سموحة فى المباراة المقبلة، بينما عاد الهانى سليمان للتدريبات، بعد التعافى من الإصابة بشد فى السمانة والتى تعرض لها فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلى والتى لم يستطع استكمالها، وغاب عن الفريق أمام حرس الحدود والمقاولون العرب.

وطبق أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، نظام التدريب اليومى على فترتين صباحية ومسائية، من أجل الاستعداد الجيد للارتباطات المقبلة والتى يبدأها الفريق أمام سيراميكا فى كأس رابطة الأندية.

ويلتقى فريق سموحة مع سيراميكا يوم الإثنين 21 مارس الجارى على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية.

يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلها.