شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطير إلى سويسرا لقضاء إجازته خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إلى سويسرا، لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري الحالي، لظروف التوقف الدولي وتجمع منتخب مصر لخوض مباراتيه ضد مالاوي خلال شهر مارس الجاري.

ويحصل كولر على إجازة حتى نهاية الأسبوع الجاري قبل العودة لقيادة تدريبات الأهلي الجماعية في غياب اللاعبين الدوليين.

وجدد صن داونز الجنوب أفريقي أمل الأهلي في الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الأخير مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتأجل تحديد البطاقة الثانية المتأهلة ألى دور الثمانية الأفريقي إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة فيما تأجل حسم البطاقة الثانية بين الأهلي والهلال السوداني إلى الجولة الأخيرة التي تجمعهما على استاد القاهرة نهاية مارس الجاري بناء على نتيجة المباراة التي ستقام يوم 31 مارس.

ويحتاج الأهلي للفوز بنتيجة إيجابية في لقاء الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني لضمان التأهل إلى ربع النهائي سواء بهدف نظيف أو هدفين أو أكثر، على أن تصبح نتيجة الفوز بفارق بهدفين للأهلي في حال استقبال هدف في مباراة الجولة الأخيرة، مثلا بنتيجة 3 / 1 أو 4 / 2، وهكذا لأنه مع فوز الأهلي سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة في نتيجة مباراتي الأهلي والهلال بالقاهرة والسودان.

وبما أن الهلال فاز بهدف نظيف في موقعة الخرطوم، فإن الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة دون استقبال أهداف في مرماه أو الفوز بفارق هدفين إذا ما استقبل أهداف، ووقتها سيستفيد الأهلي من فارق الأهداف حال التساوي في المواجهات المباشرة إذا ما انتهت موقعة الجولة السادسة بفوز الأهلي بهدف نظيف، خاصة أن الفريقين متساويان حتى الآن في فارق الأهداف التي سجلها الفريقان والتي استقبلتها شباكهما، والفوز في المواجهة الأخيرة ستمنح الأهلي أفضلية في فارق الأهداف حال التساوي في المواجهات المباشرة.

وسجل الأهلي 11 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف وله 3 أهداف وبنفس الأهداف يتساوى الهلال الذي سجل 6 أهداف واستقبل 3 أهداف وله 3 أهداف ولكن الأهلي سيتفوق.