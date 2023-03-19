شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات دور الـ16 لكأس رابطة الأندية المحترفة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الاندية المحترفة موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحسب طريق الأهلى في البطولة، فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي في دور الثمانية.

وفي حالة تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.

في حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

مواعيد مباريات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية

الاحد 19 مارس

المقاولون العرب & حرس الحدود..5 مساء

الاثنين 20 مارس

غزل المحلة & الاسماعيلى..4 عصراً

الاتحاد السكندري & فاركو..7 مساء

الثلاثاء 21 مارس

سيراميكا & سموحة ..5 مساء

السبت 25 مارس

بيراميدز & انبى..9.15 مساء

فيوتشر & طلائع الجيش..9.15 مساء

الأحد 26 مارس

الزمالك & البنك الاهلى..9.15 مساء

الاثنين 27 مارس

الأهلى & المصري البورسعيدى.. 9.15 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.