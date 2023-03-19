شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: ملتزمون بموعد لقائنا مع الأهلى بكأس الرابطة.. وتواصلنا مع إنبى لضم "كمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنه لم يحدث تواصل من الأهلي لتأجيل مباراته وقرأنا الخبر عن طريق المواقع الصحفية، ونحن ملتزمون بموعد المباراة وقرار رابطة الأندية، كما أن هناك قرارا بلعب منافسات البطولة بدون اللاعبين الدوليين، ولا يوجد ما يدعو لتأجيل المباراة.

وقال يحيى، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "الفريق ملتزم بالأجندة الخاصة به وحسام حسن، المدير الفني، وضع برنامجا للفريق، ولا يوجد سبب للتفكير في تأجيل المباراة، ولا أعتقد أن الأهلي لا يمكنه لعب المباراة، وبالتأكيد سيكون 16 أو 17 لاعبا متاحين أمامه، قادرين على خوض المباراة".

وأضاف: "أتوقع ألا توافق رابطة الأندية على تأجيل المباراة، ولا يوجد سبب مقنع لذلك، واستبعد تأجيلها، ونعمل على رفع المعدل البدني للاعبين وبعد التوقف سيكون المصري في مكانة مختلفة".

وعن حقيقة ضم زياد كمال بشكل رسمي من إنبي، أوضح أنه تحدث بشكل ودي مع مسئولي إنبي وحدث تواصل مع أيمن الشريعي رئيس النادي بشكل ودي وأتوقع أن يصل الأمر لاتفاق مرضي بين الطرفين.

وفيما يخص أزمة إيقاف القيد بسبب أزمة اللاعب ايبوجا بسبب أزمة 350 ألف دولار، أوضح أنه تمت مخاطبة نادي أشانتي كوتوكو لدفع التكاليف، وعقوبة إيقاف القيد ستنتهي بمجرد دفع العقوبة، وحدث استفسار من النادي الغاني وتم الرد عليه، والأزمة في طريقها للحل.