مؤمن زكريا: كهربا أهم من أى صفقة هتيجى الأهلى وهو الأفضل حاليا

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القاهرة - سامية سيد - أكد مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى سابقا، أن محمود عبد المنعم كهربا أهم من أى صفقة جديدة للأهلى وهو اللاعب الأفضل فى التوقيت الحالى.

وقال مؤمن زكريا، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كهربا أهم من أى صفقة هتيجى الأهلى، وهو أهم لاعب فى الفريق هذه الفترة، وأطالب إدارة الأهلى بإنهاء أزمة الغرامة والحفاظ على استمراريته".

وأضاف: "كهربا مركز جدا فى هذه الفترة داخل الملعب وعلشان كده ربنا موفقه، رغم الغرامة الكبيرة اللى عليه".

وتابع: "أشكر فرج عامر رئيس نادى سموحة على إتاحة الفرص لى لأكون فى جهاز أحمد سامى، وأتمنى التوفيق لينا ونعمل حاجة كويسة".