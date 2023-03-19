الامارات | براون: «محاربو الإمارات» تدعم جهود الاتحاد الدولي لتطوير الفنون القتالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة كريث براون، أن بطولة «محاربي الإمارات» أتاحت الفرصة والمجال للأجيال الصاعدة والواعدة للوقوف على منصة احترافية عالية، لإظهار إمكاناتهم وقدراتهم القتالية.

وقال في تصريحات على هامش انطلاقة منافسات بطولة «محاربي الإمارات»، أول من أمس، في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس، إن وجود النسخة الإفريقية يسهم في احتكاك المقاتلين من القارة الإفريقية مع نخبة المقاتلين من جميع أنحاء العالم. وتضمنت «النسخة الإفريقية» 11 نزالاً، وشهدت فوز سيلفستر شيبفمبو من زيمبابوي بالنزال الرئيس الأول.