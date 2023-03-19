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الامارات | عجمان ينفرد برقم تاريخي أمام الجزيرة

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سيد مصطفى ■ عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ عجمان، على سجله خالياً من الهزائم هذا الموسم أمام الجزيرة، بعدما تعادل معه 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد راشد بن سعيد لحساب الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي لم يخسر فيها عجمان من الجزيرة في مسابقة الدوري، منذ أن التقيا، للمرة الأولى في موسم 2008-2009 لدوري المحترفين.

وكان عجمان، قد فاز ذهاباً على الجزيرة، بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما في الدور الأول من المسابقة.

وتقدم الجزيرة، بهدف ذاتي سجله لاعب عجمان عبدالله صالح بالخطأ في مرماه، «86»، ثم تعادل لعجمان المغربي وليد أزارو، «90»، ليتساوى الفريقان في عدد النقاط ولكل منهما 34 نقطة وشهد الشوط الأول، أداءً هجومياً مفتوحاً الجانبين، فكانت البداية عند الجزيرة، الذي أضاع له علي مبخوت فرصة التسجيل أولاً من كرة تلقاها من أوليفيرا والمرمى مفتوح أمامه ولكنه لعب الكرة بمحاذاة القائم الأيمن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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