الامارات | «الأبيض» يتجمع اليوم استعداداً لوديتي طاجيكستان وتايلاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن منتخب الإمارات لكرة القدم، اعتباراً من اليوم وفقاً لما أعلنه سابقاً الجهاز الفني للمنتخب، معسكراً داخلياً في أبوظبي يستمر حتى 28 الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام طاجيكستان وتايلاند يومي 25 و28 الجاري على التوالي في استاد آل نهيان بنادي الوحدة. ويأتي التجمع في إطار استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة، أبرزها كأس آسيا 2023. ويُعدّ هذا أول تجمع للمنتخب عقب مشاركته الأخيرة في كأس الخليج العربي، التي أقيمت في العراق في يناير الماضي وخرج من منافستها من الدور الأول.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب تدريباته اليومية في ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت. وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، أعلن اختيار 25 لاعباً في القائمة الجديدة، التي شهدت عودة مهاجم الجزيرة وهداف المنتخب علي مبخوت، ولاعب العين بندر الأحبابي.

وضمّت القائمة اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، عبدالسلام محمد، خالد الظنحاني، أحمد جميل، عبدالله إدريس، بندر الأحبابي، بلال عبدالله، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، علي مبخوت وسلطان عادل.