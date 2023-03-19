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الامارات | رئيس الاتحاد الدولي يشهد دورة حكام بناء الأجسام في دبي

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محمد فاضل ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي يشهد دورة حكام بناء الأجسام في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، أول من أمس، دورة التحكيم الدولية، التي أقيمت في الصالة اي بي فتنس في دبي، ضمن الخطة الفنية للأكاديمية لعام 2023، وحاضر في الدورة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام البولندي باول فلبورن، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور روفائيل سانتوغا، وإشراف رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد، والمدير التنفيذي المهندس وليد عبدالكريم. وتضمنت الدورة محاور عدة، أبرزها قوانين وقواعد التحكيم الدولي وسلوك اللاعبين في المسابقات والميزان وعلى المسرح، وأيضاً معايير التقييم والتحكيم ومسؤوليات الحكام وكيفية إدارة المسابقات الدولية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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