الامارات | رئيس الاتحاد الدولي يشهد دورة حكام بناء الأجسام في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، أول من أمس، دورة التحكيم الدولية، التي أقيمت في الصالة الرياضية اي بي فتنس في دبي، ضمن الخطة الفنية للأكاديمية لعام 2023، وحاضر في الدورة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام البولندي باول فلبورن، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور روفائيل سانتوغا، وإشراف رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد، والمدير التنفيذي المهندس وليد عبدالكريم. وتضمنت الدورة محاور عدة، أبرزها قوانين وقواعد التحكيم الدولي وسلوك اللاعبين في المسابقات والميزان وعلى المسرح، وأيضاً معايير التقييم والتحكيم ومسؤوليات الحكام وكيفية إدارة المسابقات الدولية.