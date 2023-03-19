الامارات | مساعد مدرب النصر فقد صوته بسبب المباراة الجماهيرية أمام العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد المدرب العام لفريق النصر، كلاوديو فوكوفيتش، نفسه مطالباً بقيادة «العميد» في واحدة من أصعب مواجهات فريقه في الموسم الحالي، والتي جمعته مساء أول من أمس، بفريق العين على ملعب الأخير، وذلك لغياب المدرب توميتش، بسبب ظرف صحي، لكن المدرب المساعد كان على قدر الثقة، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق الانتصار بهدف نظيف، ليضع بذلك 20 نقطة في رصيده مبتعداً قليلاً من دوامة الهبوط.

وعلى مدار شوطي المباراة ظل فوكوفيتش واقفاً في المنطقة الفنية وهو يصرخ بأعلى صوته لإيصال التعليمات خلال أوقات اللقاء المتقلبة، وحث خط الدفاع على اليقظة الدائمة في الوقت الذي كانت فيه أصوات جماهير أصحاب الأرض هي الأعلى، نظراً إلى حضور ما يقارب 10 آلاف مشجع ما جعل المدرب يفقد صوته مؤقتاً. وقال فوكوفيتش في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «إن السبب في فقدانه صوته هو بسبب أحداث المباراة وحاجته إلى إيصال التعليمات للاعبين»، مشيراً إلى أنهم نجحوا في تحقيق الأهم بحصد النقاط الثلاث من أمام منافس صعب، وظل يتحكم في مجريات اللقاء، لكن فريقه استطاع أن يستثمر الفرصة التي اتحيت له وسجل هدف الفوز. وأهدى المدرب الانتصار إلى المدرب توميتش وجماهير الفريق، وقال: «أهدي الانتصار إلى المدرب الذي لم يستطع أن يكون معنا هنا، وكذلك لجماهيرنا التي حضرت لمساندتنا».

ريبروف يعتذر من جمهور العين بعد الخسارة

اعتذر مدرب العين، الأوكراني ريبروف، لجمهور فريقه على الخسارة التي تعرض لها، وقال في المؤتمر الصحافي: «سعيد بأداء لاعبي فريقي رغم الخسارة، لم نستثمر الفرص العديدة التي هيأناها أمام مرمى الفريق المنافس، ومع التغيير في الشوط الثاني تحسّن أداء الفريق، لكننا أيضاً لم نسجل، الأمر الذي يحدث أحياناً في كرة القدم، بعد الفوز في سبع مواجهات متتالية، وينبغي علينا حالياً الاستعداد للمواجهة المقبلة ومتابعة التحدي للمنافسة على لقب الدوري».