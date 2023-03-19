الامارات | الشارقة يعود للانتصارات بثلاثية في مرمى البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الشارقة نغمة الانتصارات بعد فوزه الثمين على ضيفه البطائح بثلاثة أهداف نظيفة أمس على استاد الشارقة ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ورفع الشارقة رصيده إلى 38 نقطة محافظاً على مركزه الخامس، محققاً انتصاره رقم 11 في الدوري، بعدما كان قد تعثر في الجولات الثلاث الماضية بخسارتيه أمام خورفكان والجزيرة على التوالي في الجولتين 17 و18 وتعادل مع الوصل في الجولة 19.

وعمقت هذه الخسارة جراح البطائح بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة متراجعاً للمركز الـ12 وتعد هذه الخسارة رقم 11 للفريق في الدوري.

فاجأ الشارقة البطائح بتسجيل هدف السبق عن طريق مهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني بعد مرور سبع دقائق فقط على بداية اللقاء مستفيداً من تمريرة زميله المهاجم الإسباني باكو الكاسير، فيما سجل البرازيلي كايو لوكاس الهدف الثاني «41» بعدما لجأ حكم المباراة حمد علي يوسف إلى تقنية الحكم الفيديو لتأكيد صحة الهدف، وأضاف الشارقة هدفه الثالث عن طريق دجانيني «72».