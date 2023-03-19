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الامارات | «الحبتور» و«بنجاش» في نهائي كأس تحدي دبي للبولو اليوم

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دبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام اليوم نهائي بطولة كأس تحدي دبي للبولو 2023، بين فريقي «الحبتور انكورا» و«بنجاش بنسالي»، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ويسعى كل فريق لتأكيد أحقيته بالفوز بكأس البطولة، بعد أن فاز في مباراتيه السابقتين، حيث تغلب فريق الحبتور انكورا على فريقي «مهرة اوربيس» و«بن دري»، وفاز «بنجاش بنسالي» على فريقي «بن دري» و«مهرة اوربيس» أيضاً.

وتسبق المباراة الختامية إقامة مباراة الترضية بين فريقي «مهرة اوربيس» و«بن دري».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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