الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
أرسنال - كريستال بالاس 18:00
ريال بيتيس - ريال مايوركا 17:00
خيتافي - إشبيلية 21:30
برشلونة - ريال مدريد 00:00
تورينو - نابولي 18:00
لاتسيو - روما 21:00
انتر ميلان - يوفنتوس 23:45
الدوري الألماني
باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ 20:30
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان - رين 20:05
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