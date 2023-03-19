الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أرسنال - كريستال بالاس 18:00

ريال بيتيس - ريال مايوركا 17:00

خيتافي - إشبيلية 21:30

- 00:00

تورينو - نابولي 18:00

لاتسيو - روما 21:00

انتر ميلان - يوفنتوس 23:45

الدوري الألماني

باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ 20:30

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان - رين 20:05

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا