الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صافرات

أطلقت مجموعة من جماهير فريق العين صافرات استهجان خلال خروج لاعب الفريق خالد البلوشي ودخول عيسى خلفان، في المباراة التي انتهت بخسارة العين أمام النصر بهدف نظيف، ولم يتأكد ما إذا كان المقصود منها مدرب الفريق بسبب التبديل أم اللاعب البلوشي.

تصريحات

استغرب بعض ممثلي وسائل الإعلام عدم احترافية بعض اللاعبين، ورفضهم إجراء لقاءات صحافية عقب الخسارة في المباريات، بينما يحرصون على الظهور عقب الانتصار، خصوصاً في المباريات المصنفة على أنها «ديربي» أو «كلاسيكو».

تجديد

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين إن المدرب طلب من إدارة النادي الإسراع في حسم مسألة تجديد عقده، والاستمرار في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، نظراً لتلقيه عروضاً من أندية أخرى، لكنه يفضّل الاستمرار مع ناديه الحالي.