الامارات | هدفان في 3 مباريات بدوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباريات اليوم الثاني لدوري الدرجة الأولى شحاً في تسجيل الأهداف، إذ تم تسجيل هدفين فقط في ثلاث مباريات أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة، حيث فاز الذيد على مضيفه الرمس بهدف نظيف سجله اللاعب سيد بوريا في الدقيقة 69، وفاز مصفوت على مضيفه فرسان هسبانيا بهدف نظيف سجله الفوسيني جاساما في الدقيقة 90+5.

بينما انتهت مباراة العروبة والحمرية بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد سيطرة متبادلة من الفريقين على مجريات اللقاء دون استغلال الفرص المتاحة.

وبموجب هذه النتائج أصبح رصيد الحمرية 44 نقطة في المركز الرابع، ومصفوت 43 خامساً، والعروبة 35 سابعاً، والذيد 30 في المركز الـ11، وأخيراً فرسان هسبانيا ثماني نقاط في المركز الأخير.