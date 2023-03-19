شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى انطلاق ربع نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزهور بنتيجة 3/0 فى انطلاق دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة سيدات، للموسم الرياضي 2022/2023.

كما شهدت هذه الجولة فوز كل من: سبورتنج على الصيد بنتيجة 3/2، ووادى دجلة على الشمس بنتيجة 3/2، والزمالك على سموحة بنتيجة 3/1.

يذكر أنه قد تأهلت 8 فرق إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة، هي: ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

ومن المقرر أن تقام المباريات اليوم السبت وغدا الأحد الموافق 19 مارس، على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر الدولة للألعاب الرياضية "زويل"، وتقام نفس المواجهات غدا الأحد، حيث يتأهل إلى الدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى لقاءين.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز من مباراة الأهلي والزهور، سيواجه الفائز من مباراة سبورتنج والصيد في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه الفائز من مباراة الشمس ووادي دجلة نظيره الفائز من لقاء الزمالك وسموحة.