شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 3 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تعادل صن داونز الجنوب أفريقى مع الهلال السودانى، ليحيى هذا التعادل فرص الأهلى فى التأهل الأفريقى للدور التالى، بجانب اعلان قائمة منتخب مصر لمباراتى مالاوى.

فاز المنتخب الأولمبي على نظيره السوداني بهدف دون رد سجله مصطفى سعد ميسى في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، فى إطار الاستعداد لمباراتى زامبيا بتصفيات أفريقيا. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس، ويتخلله مباراتان أمام مالاوي يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

عواد وأفشة ومحمد شريف أبرز المستبعدين من قائمة المنتخب أمام مالاوي

استبعد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من قائمة الفراعنة كلا من محمد عواد وأيمن أشرف وأفشة ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي.

فيتوريا: نواجه مالاوى للفوز فقط.. وسمحت لإمام عاشور بالزواج للاستقرار

أكد روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مواجهتى مالاوى المقبلتين فى تصفيات أفريقيا مباراتان مهمتان قائلا، "نلعب للفوز فقط"، مؤكدا بدء المعسكر يوم 20 وينتهى 28 من الشهر الجارى ويتخلله اللقاءان. في أول رد فعل إيجابى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تجاه رخص التدريب المصرية التي عادت مؤخرا، تلقى اتحاد الكرة موافقة من الكاف لتواجد على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، داخل الملعب غدا الأحد أثناء مباراته المقبلة بالكونفدرالية أمام أسكو دى كارا التوجولى باستاد السلام، بعدما قاده طوال مباريات البطولة من المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

فاز فريق الزمالك مواليد 2006 على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على جمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.