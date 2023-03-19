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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 18-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعا في السادسة مساء غد الأحد لبحث أسباب خسارة الفريق الأبيض من شباب بلوزداد.

الزمالك يجتمع غدا لبحث أسباب الخروج من دورى أبطال أفريقيا

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعا في السادسة مساء غد الأحد لبحث أسباب خسارة الفريق الأبيض من شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتوديع البطولة.

اتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أول قرار بعدما عادت بعثة الفريق صباح اليوم، السبت إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصلت بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك مطار القاهرة قادمة من الجزائر بعد خوض مباراتها أمام شباب بلوزداد، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تقريراً كاملاً من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للإطمئنان على حالة المصابين، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا الذى يعانى من نزلة برد وتغيب بسببها عن حضور التدريبات الجماعية فضلاً عن إصابة محمد عبد الشافى بكدمة في وجه القدم.

يقترب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، من العودة إلى التدريبات الجماعية للزمالك، خصوصاً أنه كان يخضع لفحوصات طبية مستمرة طوال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض الذى طمئن الجهاز الفني على حالة اللاعب واستقراراها.

يدرس جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك ، تصعيد عدداً من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة من أجل تحقيق أكثر من هدف ، أولهم ، الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط .