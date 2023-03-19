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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 18-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعا في السادسة مساء غد الأحد لبحث أسباب خسارة الفريق الأبيض من شباب بلوزداد.
الزمالك يجتمع غدا لبحث أسباب الخروج من دورى أبطال أفريقيا
يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعا في السادسة مساء غد الأحد لبحث أسباب خسارة الفريق الأبيض من شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتوديع البطولة.
وصلت بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك مطار القاهرة قادمة من الجزائر بعد خوض مباراتها أمام شباب بلوزداد، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
يقترب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، من العودة إلى التدريبات الجماعية للزمالك، خصوصاً أنه كان يخضع لفحوصات طبية مستمرة طوال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض الذى طمئن الجهاز الفني على حالة اللاعب واستقراراها.