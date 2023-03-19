شكرا لقرائتكم خبر عن دوكو دودو لاعب سموحة يرفض الانتقال إلى الدورى الأوكرانى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البنينى دوكو دودو، لاعب وسط سموحة، الانتقال إلى الدورى الأوكرانى فى الموسم المقبل، بعدما وافقت إدارة سموحة على رحيله مقابل 700 ألف يورو فى نهاية الموسم.

وكان فرج عامر قد أكد وصول عرض خارجى للبنينى دوكو دودو بقيمة 700 ألف يورو وتم الاتفاق، ولكن جاء رفض اللاعب للانتقال إلى الدورى الأوكرانى بعد نصيحة من أمه أوقف الصفقة والاتفاق.

ونصحت أم دوكو دودو ابنها برفض العرض بعد حلم سيئ رأته أمه له، بالإضافة إلى تطلع اللاعب إلى فرصة أفضل فى الفترة المقبلة بعد تألقه مع منتخب بنين تحت 20 عاما فى بطولة أفريقيا التى أقمت فى مصر، ليتم استدعاؤه من قبل المنتخب الأول فى التوقف القادم.

ويغيب الثنائى محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى عن سموحة أمام سيراميكا، نظرا لمشاركتهما مع المنتخب الأوليمبى في مباراتى زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وشارك النيجيرى صديق أوجولا والهانى سليمان فى تدريب سموحة، بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة سيراميكا فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترف بعد غياب الفترة الماضية.

وعانى صديق أوجولا من مزق فى العضلة الضامة أبعدته عن الفريق السكندرى أكثر من شهرين، ليؤكد جاهزيته للعودة مجددا لتدعيم صفوف سموحة فى المباراة المقبلة، بينما عاد الهانى سليمان للتدريبات بعد التعافى من الإصابة بشد فى السمانة والتى تعرض لها فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلى والتى لم يستطع استكمالها، وغاب عن الفريق أمام حرس الحدود والمقاولون العرب.

وطبق أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، نظام التدريب اليومى على فترتين صباحية ومسائية، من أجل الاستعداد الجيد للارتباطات المقبلة والتى يبدأها الفريق أمام سيراميكا فى كأس رابطة الأندية.

ويلتقى فريق سموحة مع سيراميكا يوم الإثنين 21 مارس الجارى على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.