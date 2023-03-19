شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 18 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم السبت 18 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: طلب الأهلي تأجيل مباراته ضد المصري في كأس الرابطة، وتجدد حظوظه في الصعود لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال السوداني مع صن داونز الجنوب أفريقي.
اكتفى فريق الهلال السودانى بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه ماميلودي صن داونز، فى المباراة المصيرية التى جمعتهما اليوم بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023.
افتتح خوليسو مودادو هدف الضيوف الوحيد فى الدقيقة 67 من عمر الشوط الثانى والمباراة، ثم سجل محمد عبد الرحمن هدف التعادل لفريق الهلال السودانى فى الدقيقة 72 بعد 5 دقايق فقط .
وأهدر الهلال أصحاب الأرض العديد من الفرص، حيث لعبوا 5 تسديدات على المرمى، فيما لعب سدد صن دوانز 4 تسديدات على المرمى.
أرسلت إدارة النادي الأهلى خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري، وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها
فقد تلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم
تلقى الأهلي هدية ثمينة من نادي صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تعادل الأخير مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتأجل تحديد البطاقة الثانية المتأهلة لدور الثمانية الأفريقي إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات الأفريقي.
وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة التى تجمعهما باستاد القاهرة نهاية مارس الجارى.
جدد صن داونز الجنوب أفريقي أمل الأهلي في الصعود لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الأخير مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأجل تحديد البطاقة الثانية المتأهلة إلى دور الثمانية الأفريقي إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.ترتيب مجموعة الأهلي بعد تعادل صن داونز والهلال
يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
علق الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الأهلي، على إحياء فرص فريقه فى الصعود إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادل صن داونز مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكتب قندوسي عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله حمدا كثيرا".