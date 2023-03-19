أخبار الأهلى اليوم السبت 18 / 3 / 2023

اكتفى فريق الهلال السودانى بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه ماميلودي صن داونز، فى المباراة المصيرية التى جمعتهما اليوم بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023.

افتتح خوليسو مودادو هدف الضيوف الوحيد فى الدقيقة 67 من عمر الشوط الثانى والمباراة، ثم سجل محمد عبد الرحمن هدف التعادل لفريق الهلال السودانى فى الدقيقة 72 بعد 5 دقايق فقط .

وأهدر الهلال أصحاب الأرض العديد من الفرص، حيث لعبوا 5 تسديدات على المرمى، فيما لعب سدد صن دوانز 4 تسديدات على المرمى.

الأهلي يطلب تأجيل مباراته مع المصري فى كأس الرابطة بسبب الدوليين

أرسلت إدارة النادي الأهلى خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري، وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها

فقد تلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم

فرص تأهل الأهلي لربع نهائي الأبطال بعد "هدية" تعادل صن داونز والهلال