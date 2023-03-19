شكرا لقرائتكم خبر عن سيد السويركى: قوام حراس المرمى بالمنتخب الأولمبى يضم 7 أسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيد السويركي، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى، أن ودية المنتخب أمام السودان كانت مثمرة من الناحية الفنية والخططية، موضحا أن القوام الرئيسي لحراس مرمى المنتخب يضم 7 حراس.

وقال السويركي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب ودية السودان، إنه حرص على ضم 4 حراس في المعسكر الحالي للمنتخب، موضحا أنه أراد منح الفرصة لحارسان وهو سبب اللعب بتشكيلين في ودية السودان.

وأوضح مدرب حراس المنتخب الأولمبي أن هناك منافسة قوية بين حراس المنتخب، مؤكدا أن الحراس الأربعة يتدربون بقوة كبيرة، وهناك ملامح ظهرت لحارس المنتخب أمام زامبيا، لكنه سيؤجل قراره حتى يوم المباراة تحسبًا لأى ظروف.

فاز المنتخب الأولمبي على نظيره السوداني بهدف دون رد سجله مصطفى سعد ميسى في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، فى إطار الاستعداد لمباراتى زامبيا بتصفيات أفريقيا.

وحاول لاعبو المنتخب الأولمبى تهديد مرمى المنتخب السودانى في أكثر من مناسبة وظهرت بعض الجمل الخططية من ميكالي للاعبيه لكن غابت الدقة في إنهاء الهجمات. وفي نهاية الشوط الأول، مرر أسامة فيصل كرة عرضية لمصطفى سعد ميسى الذى نجح في وضعها في شباك المنتخب السودانى. وفي الشوط الثانى حاول الفراعنة إضافة الهدف الثاني، بعدما وصل المهاجمون إلى مرمى المنتخب السودانى في العديد من المناسبات، لكن بقت النتيجة على حالها.

وضم التشكيل كلاً من: على الجابري فى حراسة المرمى - أحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد وخاتم محمد حسن فى خط الدفاع- ومحمود جهاد وعبد الغني محمد ومحمد شحاته فى خط الوسط - ومصطفى ميسى وعماد ميهوب تحت رأس الحربة اسامة فيصل.

وتعتبر المباراة هى آخر تجارب المنتخب استعدادا لمواجهة زامبيا يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 ستة وهى البطولة المجمعة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على تذكرة التأهل الرابعة من قارة أفريقيا.

خاض المنتخب الأوليمبي المباراة وسط غياب لاعبي الاهلى والزمالك وبيراميدز فيوتشر وعددهم 9 لاعبين لارتباطهم لمباريات انديتهم فى البطولات الافريقية ويهدف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني إلى إتاحة الفرصة لباقي اللاعبين لاكتساب حساسية المباريات والدفع بمن هو أفضل سواء من التسعة الغائبين أو من باقي القائمة ضمن التشكيل الأساسي المنتظر أن يخوض المباراة الرسمية أمام زامبيا وهذا هو الهدف الأساسي للجهاز .

ويلتقي المنتخب الأوليمبي بعد أيام من لقاء الذهاب مع زامبيا مرة أخرى يوم 26 مارس فى لقاء العودة بزامبيا والفائز من مجموع المباراتين سوف يتأهل ضمن 7 منتخبات إلى البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقرر أن يضاف إليها المغرب المنتخب المستضيف للبطولة .

جهاز المنتخب الأوليمبي يضم كلا من : ميكالى مديرا فنيا وتياجو مدربا عاما ووائل رياض مدربا وسيد السويركي مدربا الحراس ومحمود حرب مديرا إداريا وياسر عبد العزيز منسقا اعلاميا وليونياردو مدربا للاحمال وبيدرو محللا للأداء والدكتور طارق سليمان رئيسا للجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي إصابات وعلاج طبيعي وقاسم قدري أخصائي تأهيل وعمرو سلمان إداريا وخالد سرحان مترجما وعيد سليمان وعلاء سعيد ومحمد عيد للمهمات .