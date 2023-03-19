شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر ترتيب دورى سيدات اليد بـ38 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى الحالى 2022 / 2023 بعد الجولة الـ13 برصيد 38 نقطة.

بينما جاء فريق الشمس فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة، يليه الجزيرة فى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ومن بعده المعادى فى المركز الرابع برصيد 29 نقطة.



ترتيب سيدات اليد

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.